Terminata a Cosenza l’edizione 2017 dei Mercatini di Natale

È terminata oggi, sabato 23 dicembre, l’edizione 2017 dei Mercatini di Natale di Cosenza, allestiti per un mese intero nella nuova location di piazza Bilotti, con un successo di visitatori e curiosi.

“Abbiamo voluto riprodurre uno spazio che rispecchiasse il senso di appartenenza e di aggregazione che contraddistingue, tra le altre cose, il nostro impegno amministrativo – afferma l’assessore alle Attività produttive Loredana Pastore – Un piccolo villaggio natalizio nel cuore della città, per accogliere gli adulti e i più piccoli, dove riscoprire insieme la magia delle luci, dei sapori tipici ma, soprattutto, dove poter essere partecipi dell’atmosfera del periodo. Malgrado le condizioni meteorologiche non siano state favorevoli durante gli ultimi weekend – aggiunge la delegata del sindaco Mario Occhiuto – e dunque proprio a ridosso delle sante celebrazioni natalizie, l’affluenza è stata notevole e possiamo dire che il bilancio risulta addirittura migliore rispetto alle passate edizioni. Tali eventi rappresentano non solo l’occasione per acquistare decorazioni natalizie o prodotti artigianali, ma anche un’opportunità per conoscere le tradizioni tipiche del nostro territorio, creando nel contempo condivisione sociale e promozione del commercio”.

L’assessore Loredana Pastore tiene a ringraziare il sindaco Mario Occhiuto per l’intuizione innovativa che ha indirizzato questa edizione, gli operatori commerciali che dallo scorso 23 novembre hanno animato piazza Bilotti con i rispettivi stand, il dirigente al ramo Giovanni De Rose, tutti i collaboratori e tutte le maestranze di palazzo dei Bruzi che con il loro impegno supportano la preziosa catena di iniziative attuate con lo scopo di ottenere ricadute produttive sul territorio.