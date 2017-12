Taurianova: dal 2 gennaio la carta d’identità elettronica

Condividi

Dal 2 gennaio 2018 presso gli uffici comunali verrà rilasciata la nuova carta d’identità elettronica. Il Comune della Piana, in linea con il processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e di semplificazione della burocrazia, introduce la CIE con funzioni di identificazione del cittadino.

Il nuovo documento d’identità – finalizzato a incrementare i livelli di sicurezza dell’intero sistema di emissione – ha le dimensioni di una carta di credito e contiene la foto, i dati del cittadino ed elementi di sicurezza per evitarne la contraffazione. È dotata di un microprocessore che memorizza le informazioni necessarie alla verifica dell’identità del titolare, compresi elementi biometrici come le impronte digitali, consente l’autenticazione in rete per fruire dei servizi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni e abilita all’acquisizione di identità digitali sul Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).

«Per il Comune di Taurianova, si tratta di un altro tassello sulla via della innovazione e della informatizzazione della pubblica amministrazione – commenta il sindaco Fabio Scionti – che consentirà all’Ente una maggiore efficienza dei servizi resi al cittadino».

La CIE non verrà consegnata direttamente allo sportello anagrafico del Comune ma verrà spedita entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta, dall’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato, all’indirizzo indicato dal richiedente. Vale come documento d’identità e, se richiesto dal cittadino italiano, può essere valida anche per l’espatrio.

I cittadini maggiorenni e minorenni residenti a Taurianova e i cittadini domiciliati a Taurianova (previo nulla osta del Comune di residenza) possono fare richiesta della nuova carta d’identità elettronica – dopo la naturale scadenza del documento d’identità – presso lo sportello comunale preposto negli orari di apertura al pubblico. È necessario consegnare allo sportello una fotografia (anche in formato digitale su supporto usb, con adeguate caratteristiche), la carta d’identità scaduta o in scadenza, la tessera sanitaria/codice fiscale.

I cittadini comunitari devono fornire, oltre ai documenti ordinari, il documento di viaggio in corso di validità rilasciato dallo Stato di appartenenza. Per i minori stranieri (comunitari e non comunitari) è necessario presentare il passaporto o documento di riconoscimento del minore rilasciato dal paese di origine. I cittadini non comunitari devono fornire, invece, il permesso di soggiorno o carta di soggiorno. Per i cittadini stranieri (comunitari e non comunitari) la CIE è sempre rilasciata non valida per l’espatrio.

Il costo per il rilascio della carta d’identità elettronica è di Euro 27,29. Per ulteriori informazioni e dettagli, si rimanda al sito istituzionale del Comune.