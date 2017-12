Selezionati i vincitori del Concorso Nazionale Premio Giovanni Grillo

Condividi

Lo scorso 21 dicembre presso la Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in Roma, si è riunita la Commissione di valutazione, per la valutazione degli elaborati pervenuti in relazione al Concorso Nazionale Premio Giovanni Grillo, istituito da Michelina Grillo, quale Presidente dell’omonima Fondazione con il patrocinio dell’Aeronautica Militare e in collaborazione con il MIUR che ne ha curato la diramazione agli istituti d’istruzione delle scuole medie superiori di primo e secondo grado.

Giunto ormai alla terza edizione, il concorso ha registrato anche quest’anno la sentita partecipazione da parte di numerose scuole d’Italia, testimoniando la sensibilità degli studenti e dei docenti rispetto ai temi proposti dal bando, al fine di mantenere vivo il ricordo della drammatica vicenda degli Internati Militari Italiani (IMI) di cui Giovanni Grillo fece parte, con l’obiettivo di condividere con le nuove generazioni i valori di libertà e democrazia.

La Commissione di Valutazione, presieduta da Michelina Grillo e composta dal Colonnello Antonio Bernabei, in rappresentanza dell’Aeronautica Militare, dalle docenti del MIUR, Sabrina Calvosa e Maria Raffaella Sorrentino, da Domenica Ludione, funzionaria in servizio presso l’Ufficio Scolastico Provinciale di Ferrara, ha valutato gli elaborati pervenuti nelle varie forme proposte dal concorso: sezione letteraria (articolo di giornale/saggio narrativo/poetico), sezione multimediale ( videoclip), arti visive con opere di pittura su carta o tela, disegno, fumetto, fotografia o racconto fotografico.

Quest’anno, quale elemento di un percorso di avvicinamento dei ragazzi ai temi attuali che testimoniano il perdurare di situazioni difficili in ogni parte del Mondo, è stato chiesto di presentare lavori individuali o di gruppo in tre differenti forme: sezione letteraria (articolo di giornale/saggio narrativo/poetico),sezione multimediale (videoclip), arti visive con opere di pittura su carta o tela, disegno, fumetto, fotografia o racconto fotografico, sulla seguente tematica:

“La deportazione e la prigionia come negazione del viaggio”.

“Abbiamo scelto quest’anno come tema “il viaggio”, perché intorno al viaggio si è costruita la storia umana, perché attraverso le esperienze che lo accompagnano sono nate e si sono sviluppate le più grandi civiltà che conosciamo”- è il commento della Presidente della Fondazione, Michelina Grillo – “Il viaggio è un momento chiave dell’esperienza personale, della ‘storia’ di un soggetto e dei popoli. La riflessione di quest’anno sul ‘viaggio forzato’, nelle differenti forme proposte, è stata entusiasticamente raccolta dai giovani”.

Dai lavori, attentamente valutati dalla Commissione, sono stati individuati quelli che hanno saputo cogliere lo spirito dell’iniziativa ed esprimere le riflessioni più interessanti. Il primo premio per il migliore elaborato realizzato dalle scuole secondarie di primo grado è stato attribuito alla classe terza dell’Istituto Diocesano “Santa Lucia Filippini” di Montefiascone (VT) con il filmato “La deportazione e la prigionia come negazione del viaggio”, per la particolare caratura del lavoro “ che ha proposto un lavoro di gruppo multimediale, un video registrato nella campagna dell’Alta Tuscia Laziale, in cui i ragazzi hanno interpretato una coreografia, presentando il tema della deportazione e della prigionia come negazione del viaggio in modo funzionale allo scopo morale, sociale, biologico della negazione dei diritti umani. Per le scuole secondarie di secondo grado, il migliore elaborato è stato attribuito alle classi IV e V D dell’ITI “F. Morano di Caivano ( NA) con il filmato “ LA SHOAH”, per la profondità del messaggio trasmesso attraverso la ricostruzione, in termini di dialogo, del tema proposto, ponendosi come naturale “ponte” fra le attuali generazioni e quelle passate.

Menzioni speciali sono state attribuite a Martina Zulian della classe seconda A dell’ Istituto Comprensivo di BUSALLA ( Genova) che ha partecipato con un filmato altamente espressivo, capace di suscitare emozioni e raccontare con le immagini il tema del viaggio, quale percorso di sofferenza ma anche di affrancamento da ogni tipo di violenza e sopruso e alla classe III B del Liceo Classico Olivetti Panetta di Locri che ha partecipato con un racconto fotografico capace di accostare con estrema semplicità, ma con eguale espressività, i temi della deportazione nelle diverse declinazioni.

La cerimonia di premiazione si terrà il prossimo 27 gennaio, giorno della memoria, presso la Sala del Tricolore della Prefettura di Catanzaro.

Si uniscono immagini delle cerimonie di premiazione delle passate edizioni.

Michelina Grillo – Presidente Fondazione Premio Giovanni Grillo