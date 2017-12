Il Sabato del Villaggio, un sabato tragico esilarante a Reggio Calabria

Condividi

Il 30 dicembre 2017, nell’ambito dell’iniziativa i Sabato antifascisti, l’Arci promuove l’evento “Il Sabato del Villaggio” dedicato al grandissimo artista genovese Paolo Villaggio nel giorno della sua nascita.

Il programma si svilupperà in due momenti. Alle ore 10.00 raduno a Piazza Camagna per la rievocazione della scena più famosa del capolavoro ” Fantozzi Contro Tutti”, vale a dire la tragica Coppa Cobram, in cui tutti i dipendenti della Megaditta furono costretti a partecipare ad una gara ciclistica indetta dal Visconte Cobram. Muniti di bicicletta i partecipanti si sposteranno da Piazza Camagna per raggiungere alle ore 10.30 il Cine Teatro Metropolitano DLF dove si terrà una rassegna critico esilarante della saga fantozziana.

All’incontro interverranno Domenico Quattrone di Arci Reggio Calabria ed il prof. Paolo Minuto, docente di Storia del Cinema Italiano presso l’Università per stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria. L’ introduzione sarà a cura del Circolo del Cinema “Cesare Zavattini”.

Il Sabato del Villaggio è realizzato in collaborazione con il Circolo del cinema “Charlie Chaplin” ed il Circolo del Cinema “Cesare Zavattini”. Il Sabato antifascista è patrocinato dalla Città di Reggio Calabria.

Come ci ricorda il giornalista e critico cinematografico Gabriele Niola “Fantozzi è lo sfruttato per antonomasia, l’uomo a cui il potere concede pochissimo e da cui prende tantissimo, a differenza di tutti gli altri però Villaggio aveva compreso la maniera in cui questo sopruso quotidiano è perpetrato attraverso una forma di paradossale bontà, una propaganda buonista che promuove l’affetto per gli impiegati, espressione che in sé tradisce come non sia che un modo alternativo di perpetuare le differenze di classe. […] Un rapporto così squilibrato che emerge in toto quando Fantozzi scopre il comunismo e di colpo realizza: “Ma allora mi ha sempre preso per il culo! Per 20 anni m’han lasciato credere che mi facevano lavorare solo perché sono buoni!”.