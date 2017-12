Rogliano, “Accendi una lanterna, fai volare la speranza”

Condividi

La Delegazione AIRC di Rogliano (CS), in occasione della festività di Santo Stefano, promuove la nobile iniziativa “Accendi una lanterna, fai volare la speranza”, in programma oggi, dalle 18, presso il Parco Urbano, in Via E. Altomare.

La serata sarà allietata da musica e canti natalizi. Il lancio delle lanterne volanti onora la memoria di chi ha combattuto il cancro e non c’è l’ha fatta e di chi ogni giorno combatte con tutte le forze per sconfiggerlo e lotta senza mollare.

L’intero ricavato sarà devoluto all’AIRC – Associazione Italiana Ricerca sul Cancro. Il motto è “Accendi anche tu la speranza”.

«Confidiamo nella sensibilità di tutti – si legge in una nota a firma di Loredana Desiderato e Carmine Altomare – perché possiamo combattere insieme per raggiungere un fine comune: vincere la lotta contro il cancro! Con un piccolo contributo, che andrà interamente devoluto all’AIRC, le lanterne saranno disponibili presso apposita postazione allestita nel parco, dove avrà luogo la manifestazione che auspichiamo possa confermare i consensi già ampiamente dimostrati in precedenti eventi organizzati dall’Associazione e di cui vi ringraziamo sentitamente».

L’A.I.R.C., Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, ha come scopo istituzionale la raccolta fondi da devolvere alla ricerca oncologica. «Gli ottimi risultati sin qui raggiunti dall’Associazione, con il contributo di milioni di soci e volontari, ci incoraggiano a proseguire nel percorso di reperire sempre maggiori risorse che consentano ai ricercatori di ampliare le conoscenze sulla natura e l’evoluzione dei tumori e, conseguentemente, di incidere in maniera positiva sulla qualità della vita di tanti pazienti».