Regione, bando social housing: posticipato termine chiusura

A seguito di specifiche richieste dell’Anci, per dare una maggiore opportunità ai Comuni di partecipare al bando social housing, finalizzato a rilanciare il settore dell’edilizia sociale, promuovere la nascita di strutture socioeducative, introdurre in via sperimentale tecnologie di assistenza alle persone con difficoltà motorie (dispositivi Ambient Assisted Living) ed eliminare le barriere architettoniche negli edifici pubblici, il Dipartimento regionale Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità comunica che con decreto in corso di pubblicazione, il termine di chiusura della piattaforma per la presentazione delle domande di agevolazione per il bando social housing è posticipato alle ore 12:00 del 28 Dicembre 2017.