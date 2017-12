Reggio Calabria – Istituto “Caterina Troiani” sabato 13 gennaio open day

Condividi

Sarà presentata sabato 13 gennaio 2018 l’edizione annuale del tradizionale Open Day presso la scuola paritaria dell’Infanzia e Primaria parificata “Caterina Troiani”, i cui i locali (situati a Reggio Calabria, via Sbarre Centrali, 71) saranno aperti per accogliere tutti coloro che vorranno visitare l’istituto e conoscere più da vicino la proposta formativa della scuola.

Il programma della giornata prevede la presentazione della scuola Primaria dalle ore 9 alle ore 10.30 e, successivamente, dalle 11 alle 12 sarà la volta della scuola dell’Infanzia.

Durante l’evento, inoltre, sarà possibile visitare le aule dedicate all’attività didattica, quelle per i laboratori (informatica, pittura, arte, musica, audiovisivi e lettura), la sala giochi, i locali accoglienza, la palestra, il refettorio e l’ampio cortile attrezzato di giochi.

“L’istituto “Caterina Troiani” – spiega la coordinatrice didattica, Antonella Trunfio – è una scuola cattolica che da moltissimi decenni fornisce istruzione per i piccoli alunni della città di Reggio nell’età della scuola Primaria e dell’Infanzia, educando secondo uno stile personalizzato, propositivo e valorizzante eminentemente francescano, accompagnando, orientando e aiutando la persona nella realizzazione del proprio progetto di vita sull’esempio di Maria e secondo i più validi criteri psico-pedagogici. I bambini vengono accolti in un clima di serenità, affinché tutti a scuola si sentano compresi per quello che sono e non solo per quello che fanno”.

Per ogni ulteriore informazione utile è possibile consultare il sito www.istitutocaterinatroiani.it o la pagina Facebook https://www.facebook.com/Istituto-Caterina-Troiani-1112097005493676/.