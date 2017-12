Reggio Calabria – Calendario divieti circolazione anno 2018

Condividi

Si rende noto che lo scorso 27 dicembre è stato adottato dalla Prefettura il decreto concernente le direttive ed il calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati in vigore per l’anno 2018.

Il provvedimento è consultabile sul sito di questa Prefettura all’indirizzo: www.prefettura.it/reggiocalabria

Si rappresenta che l’osservanza delle prescrizioni contenute nel suddetto decreto consentirà una maggiore rapidità nella trattazione delle istanze volte a richiedere autorizzazioni in deroga ai divieti di circolazione in esso previsti.