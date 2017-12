Protocollo di intesa Inps Regione Calabria in materia di invalidità civile

Condividi

E’ entrato in vigore il protocollo d’intesa fra l’INPS CALABRIA (Direttore regionale, dr. Diego De Felice) e la Regione Calabria, con il quale viene affidato all’Istituto l’accertamento dei requisiti sanitari in materia di invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità. L’iniziativa vedrà l’INPS come unico attore dell’intero procedimento di verifica dei requisiti sanitari ed eviterà agli interessati di sottoporsi alla doppia visita medica da parte delle commissioni ASL e INPS. A tal proposito il direttore INPS di Reggio Calabria, dott. Angelo Maria MANNA, il 21 dicembre u.s. ha convocato gli istituti di Patronato, coinvolti nella fattiva collaborazione per la riuscita del protocollo stesso; scelta lungimirante attuata dal direttore INPS che individua nei Patronati il ruolo di supporto qualificato di intermediari ufficiali. Il progetto è ambizioso: portare ai minimi l’attesa della liquidazione per tutti gli interessati che fino ad oggi hanno dovuto pazientare non poco. L’Istituto, spiega la nota, aveva già dato un’accelerata ai tempi di liquidazione da quando ne aveva assorbito alcune funzioni di controllo, portando la convocazione a visita da quasi due anni di attesa a qualche mese. Il responsabile INAS CISL Salvatore CANTARELLA sottolinea la portata dell’intesa: <> Qualora ce ne fosse bisogno, è ancora straordinariamente veritiera la frase “l’unione fa la forza”.