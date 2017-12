Presila, Nuove adesioni all’UDC, 8 consiglieri entrano nel partito

Condividi

Proseguono le adesioni all’Unione di Centro. Condividono e aderiscono al progetto politico e amministrativo del partito di Cesa, gli amministratori uscenti dell’attuale comune unico denominato “Casali del Manco” in Presila, Carmelo Rota ex assessore ai lavori pubblici, il vicesindaco di Pedace Carmela Barca e il consigliere comunale di Serra Pedace Ugo Papaianni, inoltre Carmine Serra (Spezzano Sila), i consiglieri comunali Carlo Sprovieri (San Pietro in G.), Manuela Spadafora (Rovito), Iolando Iusi, Ottavio Scarpelli e Loredana Aiello (Lappano) che affermano: “Riteniamo l’UDC un’occasione per esprimere e concretizzare il nostro impegno politico e amministrativo nel territorio, continuando a “sposare” innanzitutto il progetto del consigliere provinciale Luca Morrone con cui da sempre abbiamo sinergia di intenti e di risultati, oltre a quello che è il progetto del segretario regionale del partito, Franco Talarico, a cui vanno i nostri più sentiti ringraziamenti”.

Elogio a seguito dell’adesione all’UDC da parte dello stesso Morrone che commenta: “Sono certo del grande valore aggiunto che gli amici consiglieri neo-entrati nell’UDC rappresenteranno per il partito, avendo tra le tante capacità anche una forte ed ampia esperienza già maturata nell’ambito amministrativo territoriale. Nei prossimi giorni annunceremo l’adesione di diversi consiglieri comunali di tutta provincia a questo importante progetto”.