Polo Digitale Calabria: voucher grande opportunità

“E’ una grande opportunità, per le aziende Calabresi,” spiega in una nota Il Presidente del Polo Ditale Calabria Emilio De Rango ”l’introduzione del Voucher promosso dal Ministero dello sviluppo economico per incentivare le imprese nei processi di digitalizzazione, è un modo per spingerle in una direzione, che è quella di renderle innovative ed a passo con i tempi e la tecnologia. Il Processo di digitalizzazione” continua il Presidente De Rango “delle micro, piccole e medie imprese oggi, nonostante viviamo nell’era digitale, rimane uno scoglio invalicabile soprattutto al sud. Tutto ciò è dovuto al fatto che le imprese non avendo grandi risorse economiche, non essendo informate, educate e guidate verso i processi di digitalizzazione, non riescono a far decollare le proprie attività verso l’innovazione, così rimangono bloccate e vincolate ai vecchi ed obsoleti metodi che non consentono processi di crescita nell’affrontare i mercati.” continua ancora il Presidente De Rango “Oggi si presenta l’opportunità di avere una misura agevolata per un importo paria a un massimo di 10 mila euro, nella misura massima del 50% del totale delle spese ammissibili, finalizzato all’adozione di interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico, le aziende sono chiamate ad informarsi ed a cogliere l’opportunità che si presenta attraverso i Voucher.”