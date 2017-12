Lamezia Terme – Il Benedict Gospel Choir in concerto al Teatro Grandinetti

Condividi

Si chiude con il concerto del Benedict Gospel Choir, la sezione 2017 della stagione teatrale AMA Calabria. Venerdì 29 dicembre alle 20,45 al Teatro Grandinetti, protagonista della serata direttamente dal South Carolina sarà il Benedict Gospel Choir, gruppo dinamico ed energico composto da 35 elementi. Il coro, noto in tutto il mondo per la qualità delle sue esecuzioni, creato e diretto dal reverendo Darryl Izzard, è diventato un’icona d’eccellenza tra i maggiori esponenti del gospel negli Usa. Vincitore di cinque delle sette edizioni del prestigioso concorso “Black Music Caucus Gospel Choir” di New York, il Benedict Gospel Choir attinge ai generi più diversi, mescolando gospel, spirituals, blues, reggae e musica africana tradizionale.

Si è esibito al fianco di moltissimi artisti di fama mondiale tra cui: Madame Tramaine Hawkins, Pastor Shirley Caesar, Donald Lawrence del Tri-City Singers, Ricky Dillard della New Generation Chorale of Chicago, Norman Hutchins di Los Angeles, California e il Late Ministro O’landa Draper e le Associazioni di Memphis, Tennessee ed ha partecipato ad importanti eventi come il Concerto di Natale in Vaticano 2000, trasmesso in mondovisione da Canale 5 ed il Concerto di Natale a Montecarlo trasmesso da RAI 2. Più di recente, è stato ospite del Principe e della Principessa di Monaco.

Il gruppo è stato visto e ascoltato da milioni di persone attraverso performance televisive e radiofoniche in tutto il mondo. Il premiato Benedict College Gospel Choir è stato classificato come il numero uno tra i cori gospel degli Stati Uniti da più di un decennio, raccogliendo importanti riconoscimenti sia da parte del National Black Music Caucus di New York che dalla National Hall of Fame HBCU. Alla significativa attività internazionale svolta nei principali paesi di tutti i continenti aggiunge quella discografica. Nel concerto lametino il Benedict Gospel Choir presenterà i principali capolavori di questo straordinario repertorio.