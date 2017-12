Inaugurazione dell’Area Allattamento al Centro Commerciale Due Mari

Condividi

È stato inaugurato venerdì 29 dicembre un nuovo ed importante servizio che avrà un proprio spazio dedicato all’interno della galleria del Centro Commerciale Due Mari: è l’area allattamento, un luogo riservato ed intimo dove sarà garantita alla mamma la necessaria privacy per allattare e cambiare il pannolino, riscaldare la pappa e concedersi qualche coccola con il proprio bimbo. Alla cerimonia sono intervenuti: i membri del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Due Mari, Sabrina Fiumara e Paolo Pileggi, rispettivamente Assessore alle Politiche Sociali e Consigliere del Comune di Maida ed infine, in rappresentanza dei Consultori Familiari di Lamezia Terme, Maida e Serrastretta: il Dr. Filippo Vescio, Dirigente, il dr. Nicola Cinque, Ginecologo, la dott.ssa Laura Pontoriero, Pediatra e la dott.ssa Domenica Fera, ostetrica e rappresentante dell’Osservatorio Regionale per la “Promozione, Protezione e Sostegno dell’allattamento al seno”.

È un’iniziativa di carattere sociale fortemente voluta dal Centro Commerciale Due Mari e che lo conferma ancora una volta come un luogo a misura delle famiglie, sempre attento ai bisogni delle donne e alle esigenze delle mamme, bene prezioso e insostituibile della comunità come ha ricordato l’Amministratore del Centro, che ha parlato anche a nome del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, dott. Antonio Domenico Mastroianni. “Abbiamo fatto un importante passo avanti con la realizzazione di quest’isola all’interno del Centro Commerciale proprio per dare alle neomamme la possibilità di avere un angolo assolutamente dedicato a loro per poter allattare con la giusta comodità e discrezione. Un passo che, rappresentando una delle realtà più grandi della regione, – ha detto Mastroianni – non potevamo non fare per aiutare tutte le mamme che entrano qui a non trovare un posto di fortuna dove dedicarsi a questo momento importante ma un luogo che sia a loro misura e nel quale poter stare serene e tranquille. È la dimostrazione – ha concluso – che anche un’attività privata, quando è gestita seguendo i buoni principi nei quali da sempre crediamo, può e deve offrire servizi di pubblica utilità ed è per questo che rivolgo un ringraziamento particolare a tutti gli operatori del Centro che sono sempre in prima linea quando si tratta di iniziative dal profondo senso civico come questa”.

“E’ da tempo che il Centro Commerciale Due Mari lavora alla realizzazione di questo progetto al quale crediamo molto – ha spiegato Simona Notarianni, Direttore Marketing del Centro. – È un regalo che abbiamo voluto fare a tutte le mamme che devono essere messe nelle condizioni di poter andare ovunque con il proprio figlio e di poterlo allattare con serenità ogni qualvolta lo richiede. Se pensiamo che ancora oggi, per alcuni, l’allattamento al seno è un gesto difficile da accettare, un tabù ostinato e tuttavia incomprensibile dato che è il gesto più naturale al mondo e che a volte risulta difficile se non proibitivo, è comprensibile l’importanza di un’area nursey così pensata e organizzata”.

L’allattamento al seno, infatti, “spesso viene oggi abbandonato in favore di quello artificiale – ha sottolineato il Dr. Vescio – ma in realtà esso è fondamentale per i nostri figli e per il futuro della loro salute”.

Questo spazio mamme friendly si caratterizza infatti come una mini area-ristoro dove è possibile “fare il pieno di latte e il cambio di pannolino” e dove saranno garantiti alla mamma e al suo bambino accoglienza, riserbo e discrezione. L’utilizzo della nursery sarà così garantito a tutte le mamme gratuitamente e negli orari di apertura del centro e dotato di una comoda poltrona, un fasciatoio, un microonde e tutto il necessario per un “pit-stop” per l’allattamento e le prime pappe in totale relax e senza essere disturbate.

“Riteniamo che il futuro dei nostri figli vada costruito da subito – ha rimarcato la dott.ssa Pontoriero – e l’allattamento è naturalmente l’iniziativa migliore che una mamma possa intraprendere. È per questo che lodiamo iniziative come questa che favoriscono l’allattamento al seno proprio per consentire una condizione di vita ottimale del bambino”.

“È un posto meraviglioso che una mamma dovrebbe poter trovare ovunque – è stato il commento della dott.ssa Fera – Per una puerpera, che allatta e si trova spesso nei primi mesi di allattamento, trovare un’isola come questa è una cosa molto importante, trovare un posto dedicato in una struttura del genere non è veramente cosa da poco”.

L’allestimento di questo spazio a misura di mamma e di bambino al Centro Commerciale Due Mari lo caratterizza ancora di più come un centro particolarmente concentrato sull’accoglienza alle famiglie, un luogo dove poter fare acquisti di qualità, ovviamente, ma anche un luogo dove poter trovare tutto ciò che serve per le proprie necessità quotidiane. È un esempio di buona pratica a supporto delle politiche di salute e di rispetto della coppia madre-figlio, un servizio eccellente per conciliare in modo armonioso i propri tempi di vita e le azioni quotidiane con quelle del neonato.