Girifalco – Cittadinanza onoraria allo scrittore Domenico Dara

Seduta del Consiglio Comunale convocata per conferire la cittadinanza onoraria allo scrittore Domenico Dara. L’amministrazione comunale, a nome dell’intera cittadinanza girifalcese, vuole riconoscere a Domenico Dara il merito di aver portato alla ribalta il nostro paese attraverso i suoi due romanzi – capolavori: Breve Trattato sulle Coincidenze e Appunti di Meccanica Celeste. Con questo secondo libro, lo scrittore girifalcese è riuscito nell’ardua impresa di superare se stesso col secondo libro dopo il “Breve trattato sulle coincidenze” lasciandoci la voglia e la speranza di emozionarci presto con un suo nuovo romanzo.

Nelle sue opere, Dara racconta Girifalco. Girifalco e i suoi paesani diventano un microscopio sull’umanità tutta, il pretesto per scrutare i più profondi e variegati sentimenti, dai più teneri ideali ai più terreni.

Far conoscere Girifalco attraverso le pagine del concittadino Domenico Dara è tra le strade più nobili e preziose per far conoscere una Calabria diversa rispetto a quella dei cliché e dei pregiudizi. I libri in fondo servono anche a questo, ad affermare che esiste un’altra Calabria ed una Girifalco della quale andare fieri.