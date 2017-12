Gioiosa Jonica – L’iniziativa “Un giocattolo a tutti”

Condividi

Un giocattolo a tutti!

Questo il titolo dell’iniziativa “lanciata” dalla Pro Loco di Gioiosa Jonica per il “Natale 2017” destinando il “raccolto” ai molti bambini meno fortunati. L’idea di chiedere ai cittadini di portare i giocattoli usati (ma in buono stato) alla sede Pro Loco di Gioiosa Jonica evitando di farli giacere in stato d’abbandono nelle cantine di casa e donarli in forma anonima e casuale ai molti bambini per questo Natale, è stata accolta in modo straordinario da tanta gente che con ogni mezzo ha offerto quello che ha potuto. Gettare i vecchi giocattoli sarebbe stato un vero peccato e uno spreco, soprattutto perché molte volte si tratta di oggetti quasi nuovi e ancora perfettamente utilizzabili. Il modo più semplice per donare i giocattoli usati è stato quello di contattare il Parroco per capire se l’iniziativa potesse essere utile e la risposta di Padre Michele Ceravolo alla richiesta di Vincenzo e Nicodemo è stata entusiasmante. Sapere che i giocattoli usati non finiscano tra i rifiuti, ma che potranno fare la felicità di molti bambini, soprattutto in situazioni di difficoltà è stata la soddisfazione più grande della Pro Loco di Gioiosa Jonica che ha (in poco tempo) promosso la raccolta da destinare alle famiglie in difficoltà in vista del Natale per i propri figli. L’inaspettato ed entusiasmante risultato rafforza il progetto concreto delle attività verso il sociale con iniziative che proseguiranno da parte dei socie e dal direttivo della Pro Loco di Gioiosa Jonica senza sosta anche per il 2018.