Figisc Confcommercio su legge bilancio: “Dimezzamento oneri moneta elettronica

Buone nuove per i consumatori. Con il recente voto di fiducia alla Camera dei Deputati, sono stati approvati emendamenti alla “legge bilancio”, che integrano il pacchetto di misure che interessano a diverso titolo l’intera filiera della distribuzione carburanti. Governo e Parlamento sono intervenuti sull’annosa questione dei costi collegati all’uso della cosiddetta “moneta elettronica”, attraverso la previsione del rimborso, sotto forma di credito d’imposta, del 50% delle commissioni imposte dal sistema bancario.

Un significativo riconoscimento per l’intera categoria, lo definisce Antonino Pedà Presidente FIGISC Confcommercio Reggio Calabria, e della compattezza con la quale le Organizzazioni (comprese Faib e Fegica) hanno rifiutato con coerenza e ragionevole ostinazione la scorciatoia, che pure era stata ipotizzata, rappresentata dalla possibile esenzione dall’obbligo di accettazione delle carte di credito. La diffusione della moneta elettronica – come ribadisce Pedà – si aumenta abbattendo i costi di utilizzo dello strumento, non a furia di obblighi e divieti che mettono in difficoltà le imprese e i cittadini che non hanno accesso alle forme di pagamento elettronico. E grazie all’obiettivo raggiunto che consentirà a tutti, anche ai distributori più piccoli, di accettare il pagamento con la moneta di elettronica si va incontro alle esigenze dei consumatori.

Un ruolo attivo e molto importante in questa trattativa è stato assunto dal nostro Presidente Nazionale, Maurizio Micheli e dal Past President Luca Squeri, nella sua veste di Parlamentare, e dal Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, Luigi Casero che ha da subito compreso la legittimità delle nostre istanze. A quest’esito positivo, ora – conclude il Presidente Pedà – dovranno corrispondere adeguati provvedimenti tecnici e attuativi anche sul resto delle non poche novità normative introdotte.