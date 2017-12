Differenziata, Cirò chiude il 2016 al 65,54%

Condividi

“Differenziata, la comunità di CIRÒ può dirsi orgogliosa dei risultati raggiunti e dell’importante lavoro di squadra che, dal, basso, si sta facendo per continuare a fare di questo territorio un riferimento regionale dell’attenzione culturale alla difesa dell’ambiente, della responsabilità sociale e civica, della sostenibilità e, in definitiva, della qualità della vita”.

È quanto dichiara il Sindaco Francesco PALETTA esprimendo a nome suo personale e di tutti gli assessori soddisfazione e compiacimento per la percentuale del 65,54 di raccolta differenziata, per l’anno 2016, certificata dalla Regione Calabria attraverso il Modello unico di Dichiarazione Ambientale (MUD).

“Si tratta – prosegue – di un traguardo storico ed al tempo stesso di un ulteriore ed ambizioso punto di partenza del quale beneficeranno sin dall’imminente 2018 gli stessi cittadini”.

“Stiamo già studiando infatti – continua – una prima riduzione della TARI nel bilancio di previsione 2018, alla luce dei benefici oggettivi che i cirotani potranno già trarre da questo risultato comune: siamo entrati – spiega – nel primo scaglione di costo previsto dal commissario regionale, ovvero in quello con i prezzi più bassi in assoluto per il servizio. Il Primo Cittadino coglie l’occasione inoltre per annunciare che sarà presentato un nuovo progetto al bando rifiuti (in scadenza a gennaio 2018) nel quale sono previste importanti novità per potenziare la raccolta differenziata.

Siamo sicuri – conclude PALETTA, ringraziando sia i cittadini sia la società ECO WORKS che gestisce il servizio – che anche i risultati della differenziata nel 2017 confermeranno questa tendenza virtuosa, indice eloquente della maturità, civiltà e del rinnovato protagonismo culturale dei nostri concittadini”.