Crotone, i provvedimenti per il Capodanno sulla viabilità

Per consentire lo svolgimento del Capodanno 2018 sono stati adottati i seguenti provvedimenti relativi alla viabilità cittadina:

A) l’Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta e del divieto di transito domenica 31 Dicembre 2017 sino al lunedì 01 Gennaio 2018 sul lungomare cittadino dalle ore 20,00 sino alle ore 04,00 nel tratto compreso tra inizio piazza Rino Gaetano sino all’incrocio con via Roma comprendendo via C. Colombo, piazza Enrico Berlinguer e viale Gramsci

B) l’Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta lato Destro domenica 31 Dicembre 2017 sino al lunedì 01 Gennaio 2018 su via Interna Marina dalle ore 20,00 sino alle ore 04,00 nel tratto compreso inizio piazza Enrico Berlinguer sino alla traversa Quinta di Corso Messina