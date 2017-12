Cosenza: il 29 dicembre la presentazione dei nuovi vini delle Tenute Mirabelli

Condividi

Venerdì 29 dicembre, a partire dalle ore 18.30 presso l’Enoteca provinciale della Provincia di Cosenza in piazza XV Marzo, degustazione e presentazione degli ultimi vini prodotti dalle Tenute Mirabelli: Cabernet, Sangiovese, Merlot e Calabrese.

Intervengono Vincenzo Ippolito, direttore della Cantina delle Tenute Mirabelli insieme ai fratelli Mirabelli detentori della tradizione delle Tenute vinicole di famiglia e il presidente della Provincia di Cosenza Franco Iacucci.

Un’occasione importante che permetterà di illustrare a tutti i presenti e alle Istituzioni l’orgoglio della Famiglia Mirabelli per il proprio vino realizzato in un territorio eccezionale come quello di Malvito. Identità e qualità sono infatti le parole che contraddistinguono l’attività delle Tenute Mirabelli.

Un vino, autoctono e internazionale allo stesso tempo, che ha portato il celebre enologo Fabrizio Zardini a dire che il territorio di Malvito possiede «La peculiarità di interpretare al meglio vitigni autoctoni, quali il Calabrese; nazionali, come il Sangiovese; ed internazionali, come Merlot e Cabernet Sauvignon. Ne nascono vini freschi ed espressivi, per molti versi sorprendenti, riproponendo in chiave attuale prodotti che si sganciano dai cliché classici dei vini del Sud d’Italia, diventando messaggeri di un territorio che può e vuole esprimersi in un modo nuovo». La serata sarà condita, inoltre, da degustazioni, musica e intrattenimento offerto dalla Cantina delle Tenute Mirabelli all’interno della suggestiva Enoteca provinciale.

I Conti Mirabelli sono una delle ultime famiglie nobili che ancora oggi hanno conservato le loro proprietà terriere, la loro passione per la terra e il loro attaccamento alle origini ha fatto sì che non disperdessero il patrimonio e continuassero a coltivare le loro proprietà. Una famiglia ricca di antiche tradizioni, con un forte amore per la propria terra, la Calabria.

Una storia antichissima che parte dal IV Secolo che vede a Malvito l’esistenza di una villa-fattoria dove ancora adesso sorge la tenuta dei Conti Mirabelli e che arriva fino ad oggi dove i fratelli Mirabelli tengono alto il nome e le produzioni di famiglia.