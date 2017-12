Corigliano Calabro, il 29 dicembre l’iniziativa “Forza Italia sul Territorio”

Condividi

L’anno vecchio sta per andare via e l’avvento di quello nuovo si annuncia foriero di significative novità dal punto di vista politico-istituzionale. A marzo l’atteso appuntamento con le urne a livello nazionale pone dinnanzi sfide decisive per i destini dell’Italia e, di conseguenza, per lo sviluppo delle singole realtà cittadine e comprensoriali. Quanti hanno a cuore le sorti del Paese e vivono la politica come sinonimo di passione civile, pura militanza e strumento per il conseguimento del benessere collettivo non possono dunque farsi trovare impreparati: occorre fare squadra e perseguire insieme i comuni obiettivi.

È in questo solco che fa da preludio verso nuovi e importanti traguardi la pubblica iniziativa in programma per venerdì 29 dicembre, alle ore 18.00, presso l’Oratorio Salesiano di via Provinciale a Corigliano Scalo. Tema della kermesse: “Forza Italia sul Territorio”. Il programma dei lavori – introdotti e coordinati da Angelo Morrone – prevede i saluti del Capogruppo di Forza Italia al Consiglio comunale di Corigliano, Gioacchino Campolo, e gli interventi di Antonio De Caprio, Luigi De Rose e Carmelo Salerno, Coordinatori di Forza Italia per la provincia di Cosenza. Le conclusioni sono affidate all’On. Roberto Occhiuto, Vice-Coordinatore Regionale di Forza Italia, e all’On. Jole Santelli, Coordinatore Regionale del Movimento azzurro.

I principali esponenti della forza politica fondata e guidata dal Presidente Silvio Berlusconi saranno dunque a Corigliano Calabro per sancire la riorganizzazione della medesima sul territorio anche alla luce dell’ingresso di nuove energie e risorse, nell’ambito di un capillare lavoro svolto in loco dal Capogruppo consiliare Gioacchino Campolo e da tutti gli iscritti in un clima di sinergica collaborazione con i vertici provinciali e regionali. Alla manifestazione del 29 dicembre parteciperanno infatti tre Consiglieri comunali di Corigliano: si tratta di Angelo Caravetta, Ida Gattuso e Adriano Primavera, che con la loro presenza ufficializzeranno l’adesione a Forza Italia.

Un appuntamento di prim’ordine, dunque, che segna vibranti novità e testimonia ulteriormente la centralità del Movimento azzurro nel dibattito politico a ciascun livello.