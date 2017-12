Convegno “Interazione: scelta possibile o utopia?”

Condividi

Presso la Sala della Cultura del Comune di Crotone si terrà l’ultima giornata realativa alla 10° Edizione della Festa dei Popoli, un Convegno dal titolo “Interazione: scelta possibile o utopia?”.

L’evento è organizzato dalle Cooperative Sociali Agorà Kroton, Kroton Community e Baobab e dall’Associazione Prociv Arci di Isola di Capo Rizzuto, nell’ambito del Progetto Sprar Comune di Crotone.

Il convegno chiuderà il ciclo delle giornate dedicate alla annuale Festa dei Popoli e sarà occasione per effettuare un bilancio del lavoro svolto durante questa annualità e per presentare il Report del Progetto Sprar Comune di Crotone per l’anno 2017, all’interno del quale viene “raccontato” tutto il percorso svolto dagli ospiti e dalle equipe dei Centri durante il 2017.