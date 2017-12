CHRISTMAS PARTY con il patrocinio del comune di Parghelia

Condividi

L’ass. no profit “la divina tropea” di Paolo Compagnino, in collaborazione con il FELLINI e la SUITE di Milano, insieme ai rappresentanti d‘istituto delle scuole superiori di Tropea, Allegra Cimino, Albino Lorenzo, Antonio Rombolà e Davide Saturno, ai ragazzi dell’ass. Anonimous di Francesco Monteleone, agli amici di Pizzo dell’ass. Todi-t di Loris Aracri e all’ass. Fara di Massimo Pugliese e Fabio aragona, svolgerá il primo dei tre eventi in programma per il periodo natalizio presso il San Domenico Resort sito a Parghelia lungo la s.s. 522. Protagonisti indiscussi della serata saranno i suoni e le tendenze del momento che puoi trovare solo nei migliori club internazionali.

La prima serata sarà lunedì 25 dicembre, CHRISTMAS PARTY, dove avremo il piacere di ospitare il produttore discografico FILIPPO MARCHESINI.

La manifestazione rientrerá nel progetto nazionale “movida sicura”, infatti verranno allestite apposite navette che dal centro di tropea faranno la spola con il San Domenico Resort.

La manifestazione avrá scopo benefico e parte degli eventuali proventi andranno ad aiutare famiglie in difficoltà.

Un ringraziamento speciale al sindaco Maria Brosio e a tutta l’amministrazione comunale del comune di Parghelia per averci concesso il patrocinio gratuito.