Chiaravalle Centrale, un Natale all’insegna della musica classica

Sarà un Natale all’insegna della musica classica a Chiaravalle Centrale. Due i concerti programmati per il 30 dicembre e il 5 gennaio, presso il Teatro Impero. Un evento fortemente sostenuto dalla Consulta della Cultura, con il patrocinio dell’amministrazione comunale e il supporto dell’associazione Agorà, che vedrà come protagonisti tanti bravi musicisti chiaravallesi. Il programma del 30 dicembre prevede: “The amazing guitar trio” e “DinamicaMente Duo”. Il 5 gennaio: “Violoncello e pianoforte”, “Soprano e pianoforte”, “Ensemble dei musicisti classici chiaravallesi”. Le offerte raccolte per le serate saranno utilizzate per l’acquisto di un pianoforte a coda da donare al Comune di Chiaravalle. Per informazioni sulle prevendite: 347.7735166, 328.9523806.