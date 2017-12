Chiaravalle Centrale, la città in festa celebra Flavio Donato

Condividi

La sala convegni gremita di Palazzo Staglianò ha fatto da cornice alla cerimonia che l’amministrazione comunale e la Consulta della Cultura di Chiaravalle Centrale hanno organizzato per festeggiare un figlio illustre della cittadina catanzarese: il giovane ricercatore Flavio Donato, vincitore, a soli 34 anni, del prestigioso premio scientifico internazionale “Eppendorf&Science Prize 2017 for Neurobiology”. Di lui si sono occupate, nei mesi scorsi, le principali testate giornalistiche nazionali, raccontando la sua storia, i suoi studi (prima a Roma, poi in Svizzera, a Basilea) il suo approdo all’università norvegese di Trondheim, accanto ai coniugi Edvard e May-Britt Moser, Nobel per la medicina nel 2014, e infine i suoi successi nel campo della ricerca scientifica applicata al cervello umano. Proprio un suo saggio sul tema, pubblicato sulla rivista “Science”, gli è valso il primo premio “Eppendorf&Science 2017”. Un lungo percorso partito proprio da Chiaravalle Centrale e, in particolare, dai banchi del Liceo “Enzo Ferrari”, lì dove Flavio Donato ha imparato ad amare la scienza. Tutto il paese ha voluto, simbolicamente, condividere la gioia di questa luminosa carriera con una cerimonia pubblica culminata nella consegna di una pergamena ricordo da parte del sindaco, Mimmo Donato. Un incontro preceduto dal saluto del presidente della Consulta comunale della Cultura, Francesco Pungitore, e dalla vivace presentazione dell’evento, brillantemente condotto dalla dottoressa Caterina Menichini. Gli spunti di riflessione emersi sono stati tanti: l’orgoglio espresso dal sindaco, la visibile emozione del festeggiato e dei suoi familiari, fino ad una inevitabile digressione legata alla “fuga” delle giovani menti che si affermano al di fuori dei confini nazionali. Gli intermezzi musicali del bravo chitarrista Danilo Bonazza hanno ulteriormente arricchito la serata, conclusa con un buffet di ringraziamento.