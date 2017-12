Catanzaro, la mostra “Legno e olio” nelle Gallerie del San Giovanni

Condividi

Sarà inaugurata martedì 26 dicembre nelle Gallerie del San Giovanni la mostra “Legno e olio-La natura diventa arte” a cura di Luigi Paone e Mario Zannino. L’esposizione, promossa con il patrocinio dell’assessorato alla cultura, rappresenterà l’occasione per ammirare le sculture in legno di Paone da cui si percepisce la forza di un artista autentico dal DNA palpitante delle contraddizioni e delle magie di Calabria. Accanto a lui, Mario Zannino si distingue quale “paesaggista d’eccellenza”, che ha avviato il suo percorso collaborando con i maestri pittori napoletani e che nelle sue opere trasforma la natura in arte. La mostra, ad ingresso gratuito, sarà aperta fino al 31 dicembre e visitabile dalle 17 alle 20.