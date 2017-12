Catanzaro, concerto di capodanno: bevande regolarmente distribuite nei locali

Condividi

Il presidente della Commissione attività economiche, Enrico Consolante, a margine di un’apposita riunione dell’organismo consiliare tenutasi a Palazzo de Nobili, ha inteso chiarire che l’ordinanza sindacale relativa alla somministrazione di alimenti e bevande, in occasione del concerto di Capodanno, non vieta in modo generico la vendita di alcolici. “E’ utile specificare – ha detto Consolante – che il testo dell’ordinanza evidenzia che la somministrazione di alcolici e superalcolici, in contenitori di qualunque specie e materiale, sarà possibile per tutti gli utenti seduti ai tavoli dei pubblici esercizi, negli spazi esterni ai locali occupati in concessione (dehors) e in piedi al bancone. Quanto previsto è una disposizione adottata nel rispetto delle misure di sicurezza nazionali introdotte per gli eventi pubblici dopo i fatti di Torino. Auspico che tutti gli esercenti rispettino l’ordinanza, per la tutela dell’incolumità e dell’ordine pubblico, e che la città possa partecipare al Concerto di Capodanno all’insegna dell’allegria e del divertimento festeggiando tutti insieme l’arrivo del nuovo anno”.