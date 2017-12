Castrovillari, rassegna cinematografica fino al 7 gennaio

Condividi

Con il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Castrovillari, presso il Cinema Teatro Ciminelli e grazie anche a questo, si sta tenendo una rassegna cinematografica per i piccoli e non solo che prevede alle ore 10,45 la proiezione di sei pellicole con ingresso gratuito, in programma sino al 7 gennaio.

Il 26 dicembre e’ stato proposto il film d’animazione “Ballerina” che rilancia l’importanza di non rinunciare ai propri sogni, giovedi’ 28 dicembre sara’ la volta de “La Bella e la Bestia” capolavoro tratto da una stupenda fiaba di Gabrielle- Suzanne Barbot de Villeneuve che attrae e coinvolge per cio’ che mette in gioco tra il Cuore e i modi di vedere dell’uomo, sabato 30 dicembre l’avventuroso “King Kong” di Peter Jackson, domenica 31 dicembre il film fantastico d’azione “Lego Batman”, giovedi’ 4 gennaio la pellicola pregna di significati e valori fondamentali “Il bambino col pigiama a righe” e domenica 7 gennaio il racconto di Antoine Dr Saint-Exupery “Il Piccolo Principe”.

Spettacoli che, oltre ad offrire momenti di relax, di socializzazione e di divertimento, rappresentano, con le loro rielaborazioni ed adattamenti scenici, il variegato mondo della realta’ -quella con cui fare i conti- che se guardata con attenzione, amore e rispetto suggerisce importanti elementi e fattori per vivere ed accompagnare la vita con tutto cio’ che l’intefaccia, la sollecita, la suscita e la contaddistingue.

“Un’occasione dunque-afferma l’Assessore alla pubblica istruzione, Giuseppe Russo- che, intrattenendo simpaticamente,offre spunti, chiavi di lettura e messaggi interessanti anche per i piu’ piccoli, richiamando i principi semplici dell’esistenza che si basano, tra l’ altro, sulla volonta’, la determinazione-fondamentali per dare corpo a cio’ per cui uno studia,lavora, si prepara e s’impegna-, la solidarieta’, l’accoglienza anche del diverso da noi, l’altruismo, l’importanza di educarsi ai veri sentimenti, al rispetto dell’altro e a ogni cosa caratterizzi l’umana dimora nonche’ per rendere possibile il cammino che compie l’inaudita corrispondenza a quello che siamo.”