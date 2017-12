Camera Commercio, ripartono appuntamenti per formazione di imprese e professionisti

L’attività della Camera prosegue nel 2018 nel segno della formazione dedicata alle imprese ed ai professionisti.

A gennaio 2018 si conclude il Ciclo di workshop su gestione aziendale e managerialità.

Gli ultimi tre appuntamenti in programma sono dedicati ad approfondire aspetti strategici della gestione aziendale e fornire all’imprenditore gli strumenti per l’analisi dei flussi finanziari e la valutazione degli investimenti (11 gennaio 2018); la selezione delle risorse umane (18 gennaio 2018); la gestione dei processi aziendali per governare il cambiamento organizzativo (24 e 25 gennaio 2018).

All’inizio del nuovo anno prenderà avvio il IV Corso di formazione in “ENERGY MANAGER – ESPERTO DI GESTIONE DELL’ENERGIA NELLE IMPRESE“, rivolto alle imprese reggine che vogliono intraprendere percorsi di efficientamento energetico delle loro produzioni ed ai professionisti interessati a svolgere il ruolo di Energy Manager e di Esperto in Gestione dell’Energia.

La scadenza per le iscrizioni al Corso è stata prorogata al 2 gennaio 2018.