Associazione Guide Ufficiali Parco dell’Aspromonte: sostegno al Ctrm di Brancaleone

Non possiamo e non dobbiamo rimare indifferenti davanti all’ennesimo atto vandalico e intimidatorio che ha colpito il Centro Recupero Tartarughe Marine di Brancaleone.

Un’azione indegna che, oltre a danneggiare la struttura, ha messo a repentaglio l’incolumità delle specie protette e degli animali ricoverati al suo interno.

Il Centro opera da anni in attività di soccorso e cura delle tartarughe marine in difficoltà rinvenute su tutto il territorio regionale, e svolge importantissime azioni di informazione e sensibilizzazione sull’ecosistema marino e sue minacce attraverso percorsi di educazione ambientale.

Attività di tutela, salvaguardia e promozione della bellezza che questo grande territorio continua ad offrirci ci legano particolarmente agli amici del CTRM.

A Filippo Armonio, responsabile del centro, a tutti gli operatori e volontari, il nostro più grande e incondizionato sostegno.