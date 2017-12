Il 38 parallelo di Bocale adottato dall’impresa Amato Costruzioni srl

Condividi

“L’area interessata dall’intervento – ha spiegato il Consigliere delegato al Turismo Dott. Giovanni Latella – complessivamente più di 1000 mq, era caratterizzata da uno stato di forte degrado, soprattutto per via delle aree a verde non curate. L’intervento programmato dalla ditta Amato Costruzioni, che ringraziamo per aver aderito al progetto “Adotta il Verde”, di fatto andrà a riqualificare l’intera area adiacente alla SS 106 Jonica Km. 16 di Bocale, ripristinando anche l’impianto di illuminazione che non funzionava da diversi anni ”.

“Il progetto è in linea con gli obbiettivi dell’Amministrazione Comunale, che intende valorizzare la qualità dello spazio urbano rioconoscendo l’importante lavoro svolto dalle imprese che a titolo volontario si rendono disponibili per la gestione del patrimonio ambientale e artistico del Comune di Reggio Calabria, sperando che in futuro si possa creare un punto di attrazione turistica e culturale per Bocale”.