Il 30 dicembre la terza edizione della Gimkana “Città di Oppido Mamertina”

Chiusura con il botto per l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Oppido Mamertina Racing”.

Il sodalizio della Piana presieduto da Salvatore Lipari, dopo i grandi successi ottenuti con l’allestimento della prima edizione dello slalom automobilistico svoltosi lo scorso mese di Settembre, chiuderà il 2017 con l’organizzazione della terza edizione della Gimkana “Città di Oppido Mamertina” che si disputerà il prossimo 30 Dicembre.

“Una giornata all’insegna del sano divertimento –esordisce il presidente dell’Associazione Oppido Mamertina Racing, Salvatore Lipari- che vedrà impegnati sul tracciato di gara tantissimi appassionati delle quattro ruote. Per l’ultimo sabato di questo 2017, nella nostra bella ed accogliente cittadina saranno presenti numerosi piloti e tanti presidenti dei vari club calabresi che non mancheranno di certo per la manifestazione automobilistica ma anche per chiudere il 2017 festeggiando insieme a noi”.

Macchina organizzativa in pieno regime sui Piani dello Zilastro. Tutti i componenti dell’Associazione “Oppido Mamertina Racing” sono in pieno fermenti per chiudere in bellezza la stagione.

Per la giornata del 30 Dicembre (il 29 previste prove libere non cronometrate), oltre alla competizione automobilistica, lo staff organizzativo sta preparando tantissime sorprese che saranno svelate nel corso di una conferenza stampa in programma subito dopo Santo Stefano.

Mercoledì 27 Dicembre, alle ore 11, nella sala Consiliare del Palazzo Municipale di Oppido Mamertina, alla presenza del primo cittadino dottor Domenico Giannetta, del vice sindaco avvocato Vincenzo Barca, del consigliere regionale con delega allo Sport, onorevole Giovanni Nucera, e del presidente dell’Associazione “Oppido Mamertina Racing” Salvatore Lipari, nel corso di una conferenza stampa moderata dal giornalista Demetrio Calluso, saranno resi noti tutti i particolari della manifestazione.